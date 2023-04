Die A-Jugend von Handball Mülheim-Urmitz ist noch nicht Meister in der Oberliga. Der Spitzenreiter verlor am Sonntag mit 26:38 beim TV Offenbach. Danach haben sechs Mannschaften die Möglichkeit, die Runde auf dem ersten Platz zu beenden. Vor 100 Zuschauern legte der TVO einen Blitzstart hin: 7:1 (10.), 13:3 (17.). Niklas Klein betreute die Mannschaft, in der jeder Feldspieler Tore erzielte: Lukas Mezler (10/6), Benz (9), Noah Heichel (6), Levion Louis (5), Julien Guldi, Emil Neeb (je 2), Jakob Schweikart, Matteo Eifler, Tim Hilzendegen und Henri Brossardt. Offenbach behauptete mit 25:13 Punkten den zweiten Platz, hat von den Teams in der Spitzengruppe aber die meisten Spiele ausgetragen und nur noch das Heimspiel gegen die HG Saarlouis (21:13) vor sich (am 23. April, 14 Uhr). Mülheim (25:11) spielt noch beim Sechsten in Saarlouis und gegen die HSG Eckbachtal.