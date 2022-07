Von Donnerstag bis Sonntag wird in Neupotz das 24. Helmut-Felder-Doppelturnier gespielt. Erstmals gehört eine aktive Herrenkonkurrenz dazu.

Mit der Rekordbeteiligung von 41 Doppelpaarungen in drei Altersklassen startet das Tennisturnier am Donnerstag um 17.30 Uhr, am Freitag um 16, Samstag um 12 und Sonntag um 10 Uhr. 13 Herren-Doppel sind am Start. Die Herren-30-Bundesligaspieler von BASF Ludwigshafen Bernard Parun, der mit Alexander Beyer vom KETV Karlsruhe spielt, und Tobias Barry mit seinem Partner Jan van der Laan gehören zu den Favoriten. Außenseiterchancen haben Claudio Edelmann (Neupotz)/Georg Wild (Bad Dürkheim) sowie die Herxheimer Jonas Schoof und Pascal Schwager.

Herren-60-Feld am größten

Bei den Herren 40/50 sind Markus Bart (Offenbach)/Ralf Stelzer (Neupotz) sowie Bruno Burk aus Neupotz, der in diesem Jahr mit Jean-Francois Kopec spielt, topgesetzt. Mit Siegchancen greifen Joe Lösch (Neupotz)/ Rüdiger Berthold (Waldsee), Ralph Schalich/Stefan Fußer (Wiesloch) und die für Steinfeld spielenden Franzosen Pierre Seisenberger und Patrick Motz an.

Das größte Feld mit 17 Paarungen gibt es bei den Herren 60. Der Sieg geht wohl nur über die Landauer Regionalliga-Paarung Rob Murton und Bernhard Pollich und die Franzosen Michel Bendel und Alain Pitorre. An drei und vier gesetzt sind Bernhard Seiler (Freckenfeld)/Jürgen Hurter (Hagenbach) und die Haßlocher Gunther Hess/ Jürgen Beutelmann. Auch die Neupotzer Peter Schubert/Joe Braun wollen bei der Vergabe des Titels mitreden.

Das Herrenfinale ist für 15.30 Uhr am Sonntag geplant.