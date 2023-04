Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



„Wenn der Vater mit Sohne“ heißt ein berühmter Filmklassiker. „Wenn der Vater mit dem Sohne backt“, hieß es bisher in der Bäckerei Donker in Vinningen. Seit Jahresbeginn steht Vater Martin Donker nur noch aushilfsweise in der Backstube, wenn Sohn Philipp um Hilfe bittet. Denn seit diesem Jahr leitet der 35-jährige Bäckermeister die Donker-Bäckereien.

„Wir waren sehr überrascht, als unser Sohn uns gegenüber mitgeteilt hat, er wolle den Betrieb weiterführen“, erzählt das Ehepaar Martin