Am Weltfrauentag haben die Landfrauen Mauschbach in der Hornbacher Pirminiushalle ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Zwei besondere Mitglieder konnten nicht dabei sein.

Liesel Teuscher (96) und Elsbeth Süß (94) sind die einzigen noch lebenden Gründungsmitglieder der Mauschbacher Landfrauen. Sie sollten beim Festbankett zum Jubiläum ausgezeichnet werden, waren aber nicht anwesend. Gertrud Weber, Ursula Rauch und Elli Schmidt wurden von der Vorsitzenden Annemone Weber zu Ehrenmitgliedern ernannt. Blumensträuße gab es für Genoveva Bauer und Heidi Schneider, die dem Ortsverein seit 50 beziehungsweise 20 Jahren treu sind.

Ihr Jubiläum haben die Mauschbacher Landfrauen in der Pirminiushalle Hornbach gefeiert. Hier spricht Isabel Steinhauer-Theis, Präsidentin der Landfrauen Pfalz. Foto: Mario Moschel

Die Kreisvorsitzende der Landfrauen, Heike Bißbort, erinnerte in ihrer Ansprache an die zehn Frauen, die sich vor 70 Jahren im Dorf zusammengetan hatten, um sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam die wenige Freizeit zu verbringen. „Das war eine Zeit, in der Hausarbeit noch Schwerstarbeit war. Gab es schon Autos? Seltenst. Hatten die Frauen schon Rechte? Wenige. Auf dem Land sprach man nicht von Kinderbetreuung, Altenpflege, Überstunden und Urlaub. Alles war selbstverständlich“, sagte Bißbort. Livemusik von Double Shot, eine Modenschau und ein Mittagessen rundeten die Feier ab.