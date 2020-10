Auf einen veränderten Zugfahrplan und Verzögerungen müssen sich Bahnreisende auf der Strecke zwischen Pirmasens und Landau in den kommenden Herbstferien einstellen.

Auf der Regionalbahnlinie 55 zwischen Pirmasens und Annweiler werden vom 12. bis 25. Oktober Züge ausfallen; dafür sollen Busse eingesetzt werden. Darüber informiert der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd. Grund sind Arbeiten an Gleisen, Weichen und Durchlässen an der Strecke zwischen Annweiler und Pirmasens durch die DB Netz AG.

Vom 12. bis 14. Oktober werden die Züge zwischen Pirmasens Hbf/Pirmasens Nord und Annweiler entfallen und vom 15. bis 23. Oktober die Züge zwischen Pirmasens Hbf/Pirmasens Nord und Hinterweidenthal sowie Wilgartswiesen. Darüber hinaus entfallen am 24. und 25. Oktober die Züge zwischen Pirmasens Hbf und Münchweiler. Weiterhin entfällt der Zug Nummer RB 12383 (Ankunft in Landau um 20:18 Uhr) am 18. Oktober zwischen Hinterweidenthal und Wilgartswiesen.

Busse ersetzen Züge

Als Ersatz für die entfallenden Züge der Linie RB 55 verkehren auf den jeweiligen Abschnitten Busse im Schienenersatzverkehr. Reisende sollten die von den Zugfahrzeiten abweichenden Fahrpläne der Busse beachten. Der Zweckverband weist außerdem darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen kommen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist nicht möglich.

Die Züge der Linie RB 64 und RB 68 sind von den Bauarbeiten nicht betroffen und verkehren regulär zwischen Pirmasens Nord und Pirmasens Hbf.

Die geänderten Fahrpläne sind unter bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.