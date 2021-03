Wer den Grünschnittcontainer am Reifenberger Friedhof benutzt, sollte darauf achten, nur Grünschnitt hineinzuwerfen, keinen restlichen Abfall. Darum bittet Bürgermeister Pirmin Zimmer.

Es gebe mittlerweile erhebliche Probleme mit dem Container, weil die Gemeindearbeiter immer Abfall heraussortieren müssen, der dort nicht hineingehört. „Das hat so kolossal zugenommen“, erzählt Zimmer. „Holz, Plastik, Stein, Engelchen, Figuren“, zählt er auf . Das sei zwar alles Abfall von den Gräbern und kein Müll von woanders her, aber die Container seien eben nur für Grünabfälle. Dann koste die Entsorgung 300 bis 400 Euro, mit dem Restmüll jedoch 2500 Euro. Die Gemeindearbeiter würden deshalb in die Container steigen, um den Müll nachträglich zu trennen. Wenn das Problem nicht in den Griff zu bekommen ist, könne man überlegen, den Container abzuziehen.