Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Hauensteiner Zeltplatz ist ein Idyll. Dort gefällt es aber nicht nur Jugendlichen und Vereinen so gut, dass sie sich gerne niederlassen. Die Schmetterlingsart Wiesenknopf-Ameisenbläuling wurde jetzt auch gesichtet – mit der Konsequenz, dass die Gemeinde dort nicht mehr so oft mähen soll. Vor allem nicht in der Hochsaison beim Zeltplatz.

In einem Teilbereich des Zeltplatzes am Dorfrand sei der geschützte Schmetterling gefunden worden, berichtete Bürgermeister Zimmermann. Das hat die Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung