In Contwig sollen zehn neue Sitzbänke aufgestellt werden. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig zu. Diskussionen gab es bei der Überlegung, ob noch Tische angeschafft werden sollen.

Weil gerade in der Corona-Pandemie manch einer in und um Contwig unterwegs gewesen ist, fiel laut Bürgermeisterin Nadine Brinette besonders auf, wo in Contwig Sitzbänke fehlen oder alte ausgetauscht