[aktualisiert 13:57 Uhr] Nach dem Brand eines Wohnwagens in Contwig sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Sie vermutet, dass das Feuer absichtlich oder fahrlässig gelegt wurde.

In Contwig hat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Wohnwagen am Rande eines Waldstücks in der Klingeltalstraße, der Verlängerung des Grieswegs, gebrannt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land konnte die Flammen löschen und verhindern, dass das Feuer auf den Wald übergreift. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr beläuft sich der Sachschaden auf eine vierstellige Summe.

Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen aus Contwig, Dellfeld und Battweiler Foto: Feuerwehr/oho

Laut Polizei wurde der leerstehende Wohnwagen durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem habe das Feuer auf die umliegende Grasfläche sowie einen angrenzenden Baum übergegriffen, bevor es gelöscht werden konnte. „Eine Gefahr für bewohnte Gebäude bestand aufgrund der abgelegenen Lage nicht“, schreibt die Polizei. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von Brandstiftung aus. Sie bittet mögliche Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.

Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen aus Contwig, Dellfeld und Battweiler mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und der Stadt Zweibrücken. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Das teilte Holger Hell mit, Medienbeauftragter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde.