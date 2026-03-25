In Contwig hat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Wohnwagen am Rande eines Waldstücks im Griesweg gebrannt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land konnte die Flammen löschen und verhindern, dass das Feuer auf den Wald übergreift. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr beläuft sich der Sachschaden auf eine vierstellige Summe. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen aus Contwig, Dellfeld und Battweiler Foto: Feuerwehr

Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen aus Contwig, Dellfeld und Battweiler mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und der Stadt Zweibrücken. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Das teilte Holger Hell mit, Medienbeauftragter der Feuerwehren der Vebrandsgemeinde.