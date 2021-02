Ein Schaden von 40 000 bis 50 000 Euro entstand am Donnerstagmorgen bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Contwiger Ortsdurchfahrt.

Die Feuerwehr wurde gegen 8.30 Uhr alarmiert und rückte in die Pirmasenser Straße aus. Sie habe den Brand im Keller durch ein schnelles Eingreifen schnell löschen können. Dadurch sei das Ausmaß des Schadens sehr beschränkt worden, teilte Holger Hell mit, der Medienbeauftragte der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.

Anschließend wurde das Haus belüftet. Brandursache war ein technischer Defekt der Heizungsanlage. Die Pfalzwerke stellten den Strom ab. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte anderthalb Stunden, die Ortsdurchfahrt war währenddessen voll gesperrt. Im Einsatz waren 30 Feuerwehrleute und acht Fahrzeuge der Löscheinheiten Contwig und Dellfeld mit Unterstützung der Einsatzzentrale der Verbandsgemeinde.