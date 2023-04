Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grundstückseigentümer in Waldfischbach-Burgalben erhalten diesen Monat Post: Wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau werden fällig – für einen Zeitraum, in den sechs Ausbaumaßnahmen fielen. Was verwirren könnte: Jeder bekommt mehrere Briefe.

21 Cent pro gewichtetem Quadratmeter müssen Grundstückseigentümer zahlen. Abgerechnet werden die Jahre 2016 bis 2019. Sechs Ausbaumaßnahmen fielen in