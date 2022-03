Die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Thaleischweiler-Fröschen bleibt die beliebteste Schule im Kreis. Mit 108 Anmeldungen entfallen wieder ein Fünftel aller Anmeldungen für weiterführende Schulen im Kreis auf die IGS in Thaleischweiler-Fröschen.

510 Schüler wurden insgesamt für das kommende Schuljahr an weiterführenden Schulen im Kreis angemeldet, womit die Zahl im Mittel der vergangenen Jahre bleibt. Allerdings: Nur 381 der Schüler kommen aus dem Landkreis. Vor 20 Jahren waren es noch rund 600 Anmeldungen, die in den Schulen im Kreis unterzubringen waren. Dann sanken die Zahlen auf bis zu 449 Anmeldungen im Schuljahr 2019/2020, um sich schließlich bei rund 500 Anmeldungen in den vergangenen drei Jahren zu stabilisieren.

Realschulen Plus behaupten sich

Die Integrierten Gesamtschulen in Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben und Contwig nehmen mit 271 Schülern mehr als die Hälfte aller Schüler an weiterführenden Schulen im Kreis auf. In Waldfischbach-Burgalben sind es 65 und in Contwig 98.

Die Dahner Realschule Plus kann sich mit 88 Anmeldungen behaupten, während das Rodalber Pendant nur 20 Anmeldungen zu verzeichnen hat. Immerhin eine Verbesserung, da ein Jahr zuvor nur zwölf Schüler an die Rodalber Realschule Plus wollten. Die Kreisverwaltung verwies hier darauf, dass in Rodalben in der Regel in den Folgejahren, besonders ab der neunten Klasse, Schüler dazu kommen, die auf einer anderen Schule nicht zurecht gekommen sind. Die Vinninger Realschule Plus ist mit 34 Anmeldungen stabil geblieben, während die Hauensteiner Realschule Plus sich von 35 Anmeldungen im Schuljahr 2021/2020 auf nun 42 deutlich verbessern konnte. Beim Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium ist mit 55 Anmeldungen die Zahl stabil geblieben.