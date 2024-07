Hausbesitzer in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land können Empfehlungen bekommen, wie sie Energie sparen können. Näheres erfahren sie nächste Woche in Hornbach und Käshofen.

„In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist großes Potenzial für die Senkung der Energiekosten und den Klimaschutz zu vermuten. Dies gilt sowohl für die öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäude als auch für die privaten Wohnhäuser“, schreibt die Verbandsgemeinde in ihrer Ankündigung. Elf Dörfer möchten sogenannte energetische Quartierskonzepte erstellen lassen: Contwig, Dellfeld, Großbundenbach, Großsteinhausen, Hornbach, Käshofen, Kleinsteinhausen, Mauschbach, Rosenkopf, Walshausen und Wiesbach. Eine Firma aus Lampertheim wird sich die Dörfer genauer anschauen und Vorschläge für die Gebäude und für mögliche Wärmenetze ausarbeiten.

Dabei können alle Hausbesitzer in den elf Dörfern einen individuellen Gebäudesteckbrief mit Empfehlungen zu Sanierungsmaßnahmen erhalten. Voraussetzung ist die Teilnahme an einer Online-Befragung zum eigenen Gebäude bis 31. Juli. Die Befragung findet man unter energyeffizienz.limesurvey.net/373834.

Näheres wird auch auf zwei öffentlichen Auftaktveranstaltungen erklärt. Dort wird das beauftragte Büro den Projektablauf vorstellen, Fragen zum Projekt und zur Befragung beantworten und einen Vortrag zu gesetzlichen Vorgaben und Fördermöglichkeiten in Bezug auf Gebäudesanierung und Heizungsaustausch geben. Die Auftaktveranstaltungen finden am Montag, 8. Juli, 18 Uhr, in der Pirminiushalle in Hornbach, Bahnhofstraße 4, und am Dienstag, 9. Juli, 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Käshofen, Hauptstraße 24, statt. Kommen darf jeder. Darüber hinaus sind in den nächsten Monaten Ortsbegehungen vorgesehen. Diese dienen insbesondere der Datenaufnahme bei öffentlichen Gebäuden sowie den Themen Mobilität und Klimaanpassung/Begrünung.