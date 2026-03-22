Cocktails in Dosen, die schmecken wie selbstgemacht: Diese Idee haben drei Südwestpfälzer in die Einkaufsmärkte gebracht – und 1,5 Millionen Euro in die Produktion investiert.

Entstanden ist die Idee für die Dosen-Cocktails in der Corona-Phase. Als Bars und Restaurants geschlossen hatten, mussten zuhause Cocktails selbst gemixt werden, was aber mit einer Menge an Zutaten und Arbeit verbunden ist. Wie wäre es also, fertige Cocktails zur Hand zu haben, fragte sich Michael Eitel – natürlich in einer Qualität wie in der Cocktailbar. Und er hatte auch schon überlegt, wer diese Idee umsetzen könnte: Uwe Rusch ist Lebensmittelchemiker und hatte schon zuvor mit seinem Unternehmen Empire Spirits Sirup produziert und vertrieben, der in der Gastronomie mit Säften zu Cocktails gemischt wird.

„Du spinnst“: Ruschs erste Reaktion war verhalten bis ablehnend, als Eitel ihn mit seiner Idee konfrontierte. Aber das bliebt nicht lange so: Nach kurzer Überlegung erwärmte sich der Lebensmittelchemiker für die Cocktails in Dosen – und war überzeugt, dass er den Geschmack wie in der Cocktailbar auch hinbekommt. Aus der Idee wurde ein Projekt, das schnell Gestalt annahm: Eitel und Steffen Kuntz – der Dritte im Bunde – stiegen 2021 in das Unternehmen ein, das zur Empire Spirits GmbH wurde.

Ein Meer an Cocktaildosen... die leeren Dosen werden auf Förderbändern zur Abfüllung transportiert. Foto: Guido Glöckner

„Shake’n Pour“: Elf Cocktailsorten aus der Dose

Angefangen hat die Empire Spirits GmbH mit drei Cocktailsorten in der Dose unter der Marke „Shake’n Pour“, fünf Jahre später sind es elf Sorten geworden – von der Piña colada bis zum Tequila Sunrise. Auch an eine besondere Herausforderung hat sich Rusch gemacht: nichtalkoholische Varianten! Die Cocktails ohne Alkohol sind deshalb anspruchsvoller in der Herstellung, erklärt Eitel, weil grundsätzlich Alkohol konserviert. Bei den nichtalkoholischen Varianten besteht die Herausforderung darin, alleine mit natürlichen Inhaltsstoffen die Haltbarkeit hinzubekommen. Denn eines hat sich die Empire Spirits GmbH auf die Fahnen geschrieben: In ihre Getränke kommen nur natürliche Inhaltsstoffe!

Cocktailmixen in gigantisch: Der Tequila Sunrise wird im riesigen Edelstahltank mit einem Rührwerk gemischt. Foto: Guido Glöckner

Das gilt auch für eine aktuelle Erweiterung des Produktportfolios: Die Empire Spirits GmbH arbeitet an einem neuen energiesparenden Sportdrink mit Namen „Natura Perform“. Der Name ist Programm, denn er enthält nur natürliche Zutaten. In sechs Geschmacksrichtungen wird es den Energiedrink geben – dazu gehört etwa Pink Grapefruit. Das in Hinterweidenthal ansässige Unternehmen, das derzeit aus den drei Firmenchefs und einem Angestellten besteht, arbeitet momentan an einer Markteinführung in den Vereinigten Staaten, wo es einen Trend zu Energiedrinks mit natürlichen Zutaten gibt. Aber auch in Deutschland soll das neue Produkt auf den Markt kommen.

In Hinterweidenthal eigene Abfüllanlage aufgebaut

Aktuell konzentriert sich die Empire Spirits GmbH aber auf ihr erstes Produkt, die Cocktails in Dosen. Inzwischen sind diese bei mehreren großen Lebensmittelhändlern gelistet, wozu unter anderem Kaufland, Globus und natürlich die Wasgau AG als regionaler Lebensmittelkonzern gehören. In der Anfangsphase hat das Hinterweidenthaler Unternehmen seine Dosen bei einem Dienstleister abfüllen lassen, im vergangenen Jahr haben die drei Firmeneigentümer dann einen großen Schritt gewagt: Sie haben in eine eigene Dosenabfüllanlage investiert. 1,5 Millionen Euro haben die Maschine und der Umbau des Firmenanwesens in der Wartbachstraße in Hinterweidenthal gekostet – und jede Menge Zeit und Nerven dazu. Denn es hat einige Monate gedauert, bis die Spezialmaschine gelaufen ist. Nach der Feinjustierung wurde erstmals im Dezember vergangenen Jahres produziert.

Das Herzstück der Abfüllanlage der Empire Spirits GmbH in Hinterweidenthal für die Cocktaildosen – hier wird der Tequila Sunrise in die Dosen gefüllt. Foto: Guido Glöckner

Es waren eine Menge an Herausforderungen und Hürden zu bewältigen, bis die eigene Produktion gestartet werden konnte: Mit der Getränkeproduktion und -abfüllung befindet sich die Empire Spirits GmbH in der Lebensmittelbranche, in der es strenge Auflagen in Sachen Qualität zu erfüllen gilt. Von der ersten Minute an hat das Unternehmen mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung zusammengearbeitet, was sich ausgezahlt hat. Eitel kann nur Gutes berichten über die Zusammenarbeit: „Das Gesundheitsamt hat uns von Anfang an begleitet, war kooperativ und hilfsbereit.“

Eine Dusche für den Tequila Sunrise: Wenn der Cocktail eingefüllt und die Dosen verschlossen sind, werden die Cocktaildosen in der Abfüllanlage der Empire Spirits GmbH in Hinterweidenthal unterm Wasserstrahl gereinigt. Foto: Guido Glöckner

Abfüllkapazität von 12.000 Dosen in der Stunde

Grundsätzlich ist die Abfüllanlage, die eine maximale Kapazität von 12.000 Dosen in der Stunde hat, natürlich für die eigene Produktion der Empire Spirits GmbH gedacht. Aber die Eigentümer wollen zur besseren Auslastung Fremdaufträge an Land holen. Schließlich lassen sich Getränke aller Art in Dosen abfüllen, egal ob es sich um Softdrinks oder Bier handelt. Auch die Dosengröße ist kein Hindernis, erklärt Eitel, die Abfüllanlage ist nicht auf die schmalen Cocktail- und Energydrinkdosen beschränkt, bis zur Literdose geht alles.