Um das Interesse junger Menschen an der Kommunalpolitik zu wecken und sie für die künftige Entwicklung der Verbandsgemeinde zu sensibilisieren, hat in der Hauensteiner Ratssitzung am Dienstagabend Peter Hoffmann, Mitglied der FDP-Fraktion, einen Wettbewerb angeregt: Mit einem Preisgeld von 500 bis 1000 Euro könne man vielleicht junge Menschen motivieren, sich über die Zukunft ihrer Kommune Gedanken zu machen.

Den emeritierten Medizinprofessor treibt die Frage um, wie die Verbandsgemeinde Hauenstein erhalten werden kann: „Egal, wie und mit wem wir fusionieren müssen. Hauenstein wird der Verlierer