Der Wertstoffhof in Contwig soll 2021 erweitert werden. Das Planungsbüro, das der Landkreis Südwestpfalz beauftragt hat, arbeite derzeit mit Hochdruck an der Ausführungsplanung, teilt Kreis-Pressesprecher Thorsten Höh auf Anfrage mit.

Es sei geplant, die Baumaßnahme, die seit 2015 auf der Agenda des Kreises steht, im März/April 2021 auszuschreiben. 2021 solle in jedem Fall noch der Baubeginn erfolgen, ergänzt Höh. Das Bauvorhaben hatte Anfang August eine große planungsrechtliche Hürde genommen, als die immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt wurde. Was noch fehlte und immer noch nicht vorliegt, ist die Einleiterlaubnis für auf der vergrößerten Fläche anfallendes Regenwasser. Dieses soll in den Schwarzbach geleitet werden. Dem Kreis wurde signalisiert, dass die Einleiteerlaubnis im Januar 2021 erteilt werden soll, so der Sprecher.

Rund vier Hektar Fläche

Wie mehrfach berichtet, soll der Recyclinghof bei Contwig auf eine Fläche von 41 450 Quadratmeter erweitert werden, von denen 3000 Quadratmeter asphaltiert sein sollen – unter anderem mit Spezialasphalt, um dem hohen Gewicht der Container und Anlieferfahrzeuge Rechnung zu tragen.

Nötig wird die Erweiterung, weil Platz für Sperrmüll gebraucht wird. Dieser kann seit fünf Jahren in Contwig abgegeben werden. Zuletzt war für die Baumaßnahme von Kosten von etwa 900 000 Euro ausgegangen worden.