Der weltweite Ausfall von Computersystemen Mitte Juli hatte auch Auswirkungen auf das europäische Jugendzeltlager in Schmitshausen.

Seit 1971 pflegt Schmitshausen eine Partnerschaft mit Gemeinden in Italien (Limana), Frankreich (Longuyon) und Luxemburg (Walferdange). Seit 1980 gehört dazu auch das Jugendferienlager mit Teilnehmern aus allen vier Gemeinden, wobei der Ausrichter jährlich wechselt. Dieses Mal waren die italienischen Jugendlichen zwar angemeldet, konnten aber nicht teilnehmen, wie Ottmar Müller vom Partnerschaftskomitee mitteilte: Wegen einer Softwarepanne fielen am geplanten Anreisetag weltweit Computersysteme aus, wodurch Tausende Flüge gestrichen werden mussten. Davon waren auch die Gäste aus Limana betroffen. „Auch die angedachten Alternativen wie Ersatzflug, Bus- oder Bahnreise führten nicht zum Erfolg, so dass sie letztendlich ihre Teilnahme für dieses Jahr absagen mussten. Sehr schade!“, bedauert Ottmar Müller. Zur Abschlussveranstaltung habe sich der Bürgermeister von Limana, Michele Talo, mit anderen Einwohnern per Video zugeschaltet und Grüße aus Italien übermittelt.

So nahmen vom 20. bis 27. Juli knapp 20 Jugendliche an dem Ferienlager teil. Zum Programm gehörten Wanderungen und Fahrten zur Schmitshauser Feuerwehr, in die Tierauffangstation in Maßweiler, in die Zweibrücker Kletterhalle und ins Dynamikum in Pirmasens, Grillabend, Lagerfeuer und eine Disco. Zum großen Abschlussabend kam auch der jetzt 91-jährige Ehrenbürger Hans Erich Henkes, der großen Anteil am Zustandekommen der Viererpartnerschaft und der jährlichen Jugendbegegnungen hat. Über 30 Helfer kümmerten sich um die Jugendlichen, unter anderem im Kochteam, das typische lokale und regionale Mahlzeiten anbot. Das nächste Ferienlager wird in Luxemburg stattfinden.