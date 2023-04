Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Soll ein neuer Flächennutzungsplan her, und wenn ja vom selben Ingenieurbüro? Oder wird auf die Neuauflage verzichtet und das Büro auf Schadenersatz verklagt? Diese Fragen zum Thema Windräder in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land will der Rat in seiner Sitzung am 6. Oktober in Käshofen klären.

Das Kaiserslauterer Büro Firu untersuchte 2015 im Auftrag der Verbandsgemeinde (VG), wo der Bau von Windrädern möglich wäre. Durch das Einschalten des Büros