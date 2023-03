Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Höheinöd ist seit 2009 der Solarpark am Horschelkopf in Betrieb. Seither wird auf dieser Fläche Strom aus der Sonne gewonnen. Jetzt gibt es Interessenten, die weitere Freiflächenanlagen in Höheinöd bauen wollen. Der Gemeinderat wird dazu am Dienstag eine grundsätzliche Entscheidung treffen (19 Uhr, Haus des Bürgers). In der Nachbargemeinde Steinalben war dieser Grundsatzbeschluss für einen geplanten Solarpark im Seetal positiv ausgefallen. Es gibt aber Widerstände.

„Es ist wichtig, dass dieser Prozess so transparent wie möglich abläuft“, sagt Höheinöds Bürgermeister Lothar Weber (SPD). Deshalb hatte