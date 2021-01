Die routinemäßigen Schuleingangsuntersuchungen finden auch dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Das teilte die Kreisverwaltung Südwestpfalz mit. Die Pflicht der Gesundheitsämter zur schulärztlichen Untersuchung aller angemeldeten Kinder sei seitens des Landes nach wie vor ausgesetzt. Diese Routineuntersuchungen könnten auch nicht nachgeholt werden. „Für Kinder, die an den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt teilgenommen haben, dürfte dadurch auch kaum bisher unerkannter Förderbedarf bestehen“, schreibt der Kreis.

Untersuchungen, um einen sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen, sollten aber ebenso durchgeführt werden wie bei vorgezogenen Einschulungen der Kann-Kinder. Die Eltern sollten aber nicht selbst beim Gesundheitsamt nachfragen: „Wenn uns die Einrichtungen im Einzelfall den Untersuchungsbedarf anzeigen, werden wir uns schriftlich an die Erziehungsberechtigten wenden und einen Termin zur Untersuchung mitteilen.“ Um in Coronazeiten den Infektionsschutz zu wahren, werden diese Untersuchungen zentral in Zweibrücken, Maxstraße 1, durchgeführt.