Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist ein unaufdringlicher, dumpfer Ton, der um 10.45 Uhr durch die Flure und Räume der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Contwig dringt. 10.45 Uhr? Eigentlich ist der Unterricht zu dieser Uhrzeit in vollem Gange. Doch in Corona-Zeiten ist im Schulalltag einiges nicht mehr so, wie es Schüler und Lehrer gewohnt sind. Und dieser kurze Ton ist eine der Neuheiten an der IGS.

Der Gong soll die Lehrer daran erinnern, dass es Zeit ist, die Fenster und Türen aufzureißen und fünf Minuten durchzulüften. Dementsprechend heißt das Signal auch Lüftungsgong.