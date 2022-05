Die Straße von Hornbach nach Brenschelbach wird ab 7. Juni für etwa sechs Wochen gesperrt. Zur Gimpelwaldhütte und zum Becherbachweiher kommt man nach wie vor.

Am Dienstag nach Pfingsten beginnen die Arbeiten an der Brücke über den Hennenbrunnen kurz vor Brenschelbach. Die Landesstraße L479 wird hierfür voll gesperrt. Der Hennenbrunnen befindet sich kurz vor der Landesgrenze. Für die Hornbacher bedeutet das, dass sie weiterhin an die Gimpelwaldhütte und an den Becherbachweiher kommen. Wer bis Brenschelbach möchte, muss die Umleitung über Altheim nehmen.

Im Bereich Hennenbrunnen wird die Brücke wegen ihres schlechten Zustandes abgerissen und durch eine normale Straßenfläche ersetzt. Die Quelle „Hennenbrunnen“ wird neu gefasst und in ein neu herzustellendes Quellbecken verlegt. Danach wird der alte Quelltopf verfüllt. Zum Abschluss wird die L479 wird auf etwa 50 Metern erneuert. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mit. Ausführende Baufirma ist die Firma Wolf & Sofsky aus Zweibrücken. Die Kosten belaufen sich auf 430.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Weitere Sperrung angekündigt

Die Straße nach Brenschelbach wird dieses Jahr aber voraussichtlich noch einmal gesperrt: Die alte Steinbrücke direkt bei Hornbach muss ebenfalls erneuert werden. „Diese Maßnahme wird nach derzeitigem Stand eine Bauzeit bis voraussichtlich Jahresende erfordern. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt“, hatte der LBM vor einigen Wochen auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt.