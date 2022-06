Das Forstamt Wasgau in Dahn arbeitet unter neuer Leitung: Ulrike Abel hat Anfang Juni dort endgültig ihren neuen Arbeitsplatz bezogen. Im Amt ist sie bereits seit Mai, hat in dieser Zeit allerdings auch noch Projekte an ihrem vorherigen Arbeitsplatz, dem Forstamt Landau, bearbeitet. Dort hatte sie von 2017 an die Leitung inne, zuvor war sie stellvertretende Leiterin des Forstamtes Kaiserslautern. Ulrike Abel folgt auf Ralf Neuheisel, der ab Anfang 2017 das Forstamt Wasgau leitete und Ende April in den Ruhestand gegangen ist. Coronabedingt habe bisher keine offizielle Veranstaltung anlässlich des Wechsels stattgefunden, erklärte Ulrike Abel; dies solle aber am 23. September im Haus des Gastes in Dahn nachgeholt werden. Die 50-Jährige lebt in Annweiler und stammt aus Pirmasens. Auch das Dahner Forstamt ist ihr nicht unbekannt: 2010 hat sie dort ein halbes Jahr lang die Leitung vertreten.