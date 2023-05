Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in Lemberg das Radio anmacht, kann gelegentlich den eigenen Pfarrer hören. Kevin Gutgesell sendet Botschaften auf RPR1 und liebt das Radio als Medium, in dem er ohne die Jesus-Keule zum Nachdenken anregen will.

Pfarrer Kevin Gutgesell ist in Lemberg angekommen. Sicheres Zeichen dafür sei, dass er in der Lemberger Kerweredd vorkam. „Wer es da reinschafft, hat gewonnen“, meint der junge Pfarrer, der seine