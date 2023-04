Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

RHEINPFALZ-Leser Jürgen Hochreither aus Contwig ist sauer auf seine VR-Bank. Vor einigen Tagen wollte er in der Zweibrücker Filiale Münzgeld einzahlen. Die Frau am Schalter lehnte das jedoch ab, begründete es mit dem aktuellen Corona-Lockdown. Die VR-Pressestelle entschuldigt sich für den Vorfall: Das sei ein Versehen gewesen. Die Sparkasse handhabt das anders: Sie hat tatsächlich in Zweibrücken und Pirmasens die Automaten zum Einzahlen von Münzen abgestellt.

„Wofür hab ich denn eine Bank?“, fragt Hochreither verärgert im RHEINPFALZ-Telefoninterview. Er wollte vor 170 Euro Münzgeld in der Zweibrücker VR-Bank