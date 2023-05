Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Endspurt vor dem Lockdown: Im Friseursalon in der Zweibrücker Straße in Contwig brannte am Dienstag um 19.40 Uhr noch Licht. Claus Hochreuter und seine Frau bedienten noch Kundschaft. Unserem Mitarbeiter Mario Moschel hat der Contwiger Friseur erzählt, warum Kunden Pech hatten, wenn sie falsche Namen und Telefonnummern angaben, warum er auch nach Corona Maske tragen wird und warum das Virus nicht schuld an allem ist.

Herr Hochreuter, am Dienstagabend brannte um 19.40 Uhr noch Licht bei Ihnen. Warum?

Wir haben am Dienstagabend bis 20 Uhr gearbeitet. Das hatten wir von vorneherein so festgelegt. Wir