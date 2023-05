Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aktuelle und gute Nachrichten gab es von der Feuerwehr Waldfischbach-Burgalben am Montag. Der Jugendliche, der in der Nacht zum Sonntag am Kohlhaufen abgestürzt und von einer Eisenstange durchbohrt worden war, habe nach Informationen von Wehrleuten, zwischenzeitlich die Intensivstation verlassen können. „Es war einer unserer schwierigsten Einsätze“, bilanzierte Wehrleiter Harald Bohl.

Kein alltäglicher Einsatz, keiner für den man trainieren könne. Sowohl für das Engagement wie auch für die gefundene Rettungslösung gab es im Feuerwehrausschuss noch