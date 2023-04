UWG-Vorsitzender Bernd Kipp ist fest überzeugt, im nächsten Verbandsgemeinderat in der Koalition zu sitzen. Das sagt der Althornbacher Bürgermeister bei der UWG-Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag. Ausbaufähig sei die Werbung der Wählergemeinschaft.

„Ohne überheblich zu sein, gibt es die Möglichkeit, dass wir in die Koalition kommen“, sagt Kipp mit Blick auf die Verbandsgemeinderats-Wahlen 2024. Er vermutet, dass Union und Sozialdemokraten im VG-Politgremium wohl kaum mehr zusammenarbeiten werden. Dann würden die Wahlgewinner auch mit kleineren Parteien, also auch der UWG (Unabhängige Wählergemeinschaft Althornbach), in Koalitionsgespräche treten. Im aktuellen VG-Rat besetzt die UWG drei Sitze, hat bei der vergangenen Kommunalwahl vor vier Jahren 9,7 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Zum Vergleich: SPD und CDU haben beide zehn Plätze, die FDP fünf und die Grünen vier VG-Ratsmandate. Die Wahllisten für den Kreisverband sollen bis Herbst aufgestellt werden, so Kipp. Für den Kreistag soll die UWG im Zweibrücker-Land acht Leute benennen, der erste Kandidat kommt auf Platz acht der Kreistags-Wahlliste.

Mit Blick auf die UWG-Arbeit im Althornbacher Gemeinderat zeigt sich Kipp hochzufrieden. „Selbst die Zusammenarbeit mit der SPD funktioniert gut“, sagt er. Das, so der Althornbacher Dorf-Chef, sei nicht selbstverständlich. Einzig ein Ratsmitglied gebe öfters Kontra, ansonsten fielen die meisten Beschlüsse einstimmig aus. In Contwig ist die UWG derzeit nicht im Gemeinderat vertreten. Kipp will das bei der nächsten Kommunalwahl ändern. Dazu sollen auch mehr junge Leute in Contwig für eine Mitgliedschaft in der UWG angesprochen werden. Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch überlegt, wieder mehr Werbung für die Wählergruppe zu machen, etwa Bandenwerbung an Sportplätzen. Damit würden auch die Vereine unterstützt.

Nur wenige Veranstaltungen während Corona

Corona-geschuldet gab es nur wenige Veranstaltungen der Wählergemeinschaft. Kipp nennt die neuen Nistkästen sowie die Müllsammeltage als Ausnahmen. Nun, da die Pandemie vorbei ist, sollen wieder mehr UWG-Veranstaltungen abgehalten werden, als erstes plant Kipp, wieder regelmäßig Fraktionssitzungen abzuhalten. Weil nur wenig in der Wählergruppe passiert ist, wurde auch wenig Geld ausgegeben. Aktuell beträgt der Kontostand rund 20.800 Euro.

Die Wahlen

Bernd Kipp (Vorsitzender)

Bertram Schlachter (Stellvertreter)

Birgit Müller (Schriftführerin)

Esther Kipp (Kassiererin, neu)

Roswitha Hüther, Heino Traudt (Kassenprüfer (neu)