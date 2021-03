Wer kostenlos Metallumkleideschränke aus dem Contwiger Freibad möchte, kann sich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land melden. Das gab Verbandsbürgermeister Björn Bernhard am Donnerstag im Verbandsgemeinderat bekannt.

Das Freibad baue einen Sanitärraum an, dafür kommen Umkleideschränke weg. Die Verbandsgemeinde gebe sie kostenlos ab. Bernhard konnte sich vorstellen, dass vielleicht das Rote Kreuz oder eine Feuerwehr etwas damit anfangen können.

Die Feuerwehr bekommt ein neues Notstromaggregat in der Einsatzzentrale in Contwig installiert. Die ist laut dem Beigeordneten Thomas Hohn (FDP) „der Dreh- und Angelpunkt“ bei Einsätzen. Bisher habe man im Keller ein Gerät stehen, „wie man es aus dem Baumarkt kennt“. Das sei „mehr schlecht als recht“. Das Aggregat sorgt dafür, dass die Einsatzzentrale auch bei einem Stromausfall weiterarbeiten kann.

Der Verbandsgemeinderat bewilligte auch einige Zuschüsse für Vereine – jeweils zehn Prozent der Gesamtkosten. So bekommt die VT Contwig 1500 Euro für eine neue Lichtanlage – die alte ist 25 Jahre alt – und 450 Euro für eine Anlaufmatte und zwei Balken für die Turnerinnen. Die Waldjugend in Contwig möchte ihren von Schimmel befallenen Gruppenraum sanieren und bekommt dafür 700 Euro.