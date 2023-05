Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Neubaugebiet am Ortseingang von Reifenberg ist gestorben, weil ein Grundstücksbesitzer sein Land jetzt doch nicht verkaufen möchte. Nun hat die Gemeinde zwar Geld und Zeit verloren, 15 Bauplätze möchte sie dennoch schaffen. Zum Zug kommen soll ein Gebiet, das schon im Herbst 2019 in der engeren Auswahl war – und das schon vor über 20 Jahren in den Plänen eingezeichnet war.

15 Bauplätze sollten am Ortseingang parallel zur Kolbengartenstraße entstehen. Eigentlich sei alles klar gewesen, sagt Bürgermeister Pirmin Zimmer: Die Gemeinde habe von