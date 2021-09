Herbstzeit ist Wanderzeit. Dieser Tatsache wird die Urlaubsregion Hauenstein nicht nur mit dem großen „Waldmarathon“ am 2. Oktober gerecht, sondern auch mit einer Wanderwoche vom 26. September bis zum 3. Oktober.

Den Auftakt macht am Wahlsonntag, 26. September (Start 10 Uhr), eine zweieinhalbstündige „Gesundheitswanderung“ durchs Hauensteiner Stephanstal zur Queichquelle. Sie wird begleitet von dem aus der Wasgaugemeinde stammenden Therapiewissenschaftler Tobias Erhardt. Die Wanderung ist eine Kombination von Bewegung und aktiven Pausen. Sie wird am Freitag, 1. Oktober (Start 10 Uhr), wiederholt.

Am Montag, 27. September (Start 9.30 Uhr), ist man unter der Leitung von Wanderführer Karl Kempf auf der „Geiersteine-Tour“ bei Lug unterwegs, die über 5,4 Kilometer und in etwa zweieinhalb Stunden auf schmalen Pfaden und auch auf bequemen Waldwegen vorbei an mächtigen Buntsandsteinfelsen – den namensgebenden Geiersteinen etwa oder dem „Runden Hut“ – führt.

Der Mittwoch, 29. September (Start 9.30 Uhr), ist dem „Hauensteiner Schusterpfad“ gewidmet, der rund um das Schuhdorf führt und vom Needing und Kreuzel, vom Hühnerstein und vom Trifelsblick aus herrliche Panoramen bietet. Es schließt sich eine Einkehr im Wanderheim „Dicke Eiche“ an. Der Weg ist 15,2 Kilometer lang, die zusammen mit Wanderführer Roland Hermann in etwa sechs Stunden bewältigt werden.

Wanderführer Gerhard Keller zeigt am Donnerstag, 30. September (Start 9 Uhr), den Mitwanderern die vielen Facetten, die die Natur auf dem anspruchsvollen Rimbach-Steig zu bieten hat. Er ist benannt nach dem Rimbach, der durch die beiden Wasgaudörfer Darstein und Schwanheim fließt, und zieht sich über 16,7 Kilometer auf den Höhen des Wasgau rund um diese beiden Ortschaften. Eine Wanderzeit von sieben Stunden ist vorgesehen.

Am Freitag, 1. Oktober (Start 9.30 Uhr), steht die Hinterweidenthaler „Teufelstisch-Tour“ auf dem Wanderprogramm. Sie startet am Erlebnispark Teufelstisch und führt zunächst über schmale Pfade durch ein kleines Tal nach Salzwoog ehe es – als Höhepunkt der Premium-Tour – zum sagenumwobenen Naturdenkmal „Teufelstisch“ geht. Die Wanderung führt Roland Hermann über rund 9,5 Kilometer und etwa drei Stunden.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 3. Oktober (Start 9.30 Uhr), die Wanderung auf dem Wilgartswieser „Biosphären-Pfad“. Wanderführer Fritz Hoske führt zunächst zur Burgruine Falkenburg und anschließend auf abwechslungsreichen Pfaden, die unter anderem schöne Aussichten auf die Reichsfeste Trifels bieten, oberhalb des Naturschutzgebietes „Tiergarten“ durch Wilgartswiesener Wälder. Neun Kilometer sollen in vier Stunden bewältigt werden.

An allen Wanderungen können maximal 15 Personen teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, mitwandern kann, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Eine Anmeldung ist möglich beim Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald, Telefon 06392/9233380, E-Mail: tourismus@hauenstein.rlp.de .