Die acht Premiumwanderwege und der Kröpper Schmugglerpfad in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land erfreuen sich einiger Beliebtheit. Wer es bei einer Wanderung zum Start in den Mai jedoch ruhiger haben will, für den hat unser Mitarbeiter Bernd Danner einen Geheimtipp auf Hilster Gemarkung.

Im Hilster Wald waren ehrenamtliche Helfer unterwegs und haben besonders den sogenannten Reihpfad hergerichtet. Er beginnt links nach dem Hilster Sportplatz an der K2, ist etwa zweieinhalb Kilometer lang