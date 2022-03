Erstmals nach drei Jahren konnte der Contwiger Ortsverein des Pfälzerwald-Vereins am Sonntag, 13. März wieder mal sein Winterfest mit Ehrungen feiern. Wegen der Pandemie war das anno 2020 und 2021 unmöglich gewesen.

Auch viele Veranstaltungen und Wanderungen mussten in diesen beiden Jahren auf der Strecke bleiben, sagt der Vorsitzende Paul Semar. Etwa jede zweite der für 2021 geplanten 25 Wanderungen war ausgefallen. Trotzdem konnten einige Mitglieder ihr Wandersoll erfüllen; hierfür wurden sie am Sonntag von Semar geehrt.

Mit jeweils neun Wanderungen waren Gertrud und Walter Schönenberger sowie Hubert Reischmann fleißig auf den Beinen gewesen. Bei zehn Wanderungen war Ursel Reischmann mit dabei, an je elf Touren haben Christa und Gerd Münch und Paul Semar teilgenommen.

Hubert bringt schicke Anstecknadeln mit

Auszeichnungen gab es auch für die Gesamtzahl von Wanderungen mit dem Pfälzerwald-Verein. Solche Ehrungen gibt es für jeden, der jeweils eine hundertste Tour absolviert hat. Voriges Jahr waren dies Christa und Gerd Münch für ihre jeweils 200. Wanderung. Paul Semar wurde gar für 500 Ausflüge geehrt. Gewürdigt wurde diese Leistung mit einer Anstecknadel aus den Händen des Wanderwarts Hubert Reischmann.

Auch Besitzurkunden wurden verliehen: Diese bekommt, wer 2021 bei mindestens neun Wanderungen dabei war, die der Verein organisiert hat. Die Anzahl der Besitzurkunden wird über die Jahre aufsummiert. Solche Urkunden wurden zum elften Mal an Christa und Gerd Münch und zum 20. Mal an Ursel und Hubert Reischmann überreicht. Zum 25. Mal ging ein Dokument an Gertrud und Walter Schönenberger sowie Paul Semar.

Die E-Mail-Adresse des Vereins lautet pwv.contwig@t-online.de