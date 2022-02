Aus Edeka Dressler wird Edeka Hollinger. Der bisherige Betreiber der Wallhalber Supermarkt-Filiale, Uwe Dressler, verabschiedet sich in den Ruhestand. Beerbt wird er von Thomas und Nina Hollinger.

Das Ehepaar ist mit seinen beiden Kindern erst vor kurzem in die Region gezogen. Thomas Hollinger stammt gebürtig aus München, seine Frau Nina aus Stuttgart. Beide sind seit 2005 im Einzelhandel tätig und wagen nun mit der Übernahme in Wallhalben den Schritt in die Selbstständigkeit. Am Mittwoch, 2. März, öffnet der Markt erstmals unter neuer Führung. Auf mehr als 1800 Quadratmetern beschäftigen die Hollingers 54 Mitarbeiter. Wichtig ist den beiden, ihr Sortiment mit regionalen Produkten zu ergänzen, beispielsweise mit Kartoffeln aus Herschberg und Gewürzen aus Zweibrücken. Die Edeka-Filiale Im Bruch 11 hat von Montag bis Samstag zwischen 7 und 20 Uhr geöffnet. Die dazugehörige Marktbäckerei empfängt zusätzlich sonntags von 8 bis 11 Uhr Kundschaft.