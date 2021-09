Neben der Kerwe gab es am Samstag in Contwig noch einen weiteren Anlass zum Feiern: Die VT Contwig weihte zwei neue, selbst gebaute Bouleplätze an der VT-Turnhalle ein.

Die beiden Bahnen in internationaler Größe wurden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Contwig, der Verbandsgemeinde und der Gemeinde Contwig angelegt. Die Idee dafür hatten die Männerturner bei einem Ausflug. Günter Förch und Gerhard Hochreiter, Leiter der neuen Bouleabteilung, sowie viele fleißige Helfer setzten die Idee in die Tat um.

„Wenn jedes Projekt so unkompliziert und vorbildlich verwirklicht würde, dann braucht es einem um die Zukunft der Vereine und des Ehrenamtes nicht bange zu sein“, fand der stolze VT-Vorsitzende Walter Hüther.

Wer bei der Boulegruppe mitmachen möchte, kann sich per Mail an gerhard.hochreiter@vtcontwig.de melden.