Um Solarstrom, der durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach oder mit einem Steckersolar-Gerät auf dem Balkon erzeugt wird, geht es bei einem Vortrag am Dienstag, 16. Juni, in der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens, Unterer Sommerwaldweg 40-42.

In seinem Vortrag im Kreistagssaal erläutert Markus Nikolaus, unter anderem Energieberater der Verbraucherzentrale in Pirmasens, die Grundlagen des sinnvollen Einsatzes von Photovoltaik. Die selbst erzeugte Energie kann beispielsweise genutzt werden, um einen Teil des Stromverbrauchs im Haushalt zu decken, ein Elektroauto zu laden oder mit einer Wärmepumpe zu heizen und zu kühlen. Im Vortrag geht es auch um Einspeisevergütung und Wirtschaftlichkeit, Eigenverbrauch und Speicherung des Solarstroms sowie Energy Sharing.

Der Vortrag beginnt am Dienstag, 16. Juni, um 18 Uhr und dauert etwa bis 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Kreistagssaal ist über den Nebeneingang der Kreisverwaltung erreichbar.