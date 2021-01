Bilderbuch und Bastelidee: In diesem Monat können sich die Bücherminis wieder ein Vorlesepaket in der Zentralbücherei Waldfischbach-Burgalben abholen. Es geht um Winter, Schnee und Schneemänner.

Das Material samt Anleitung und die Bilderbücher warten in der Bücherei in der Verbandsgemeinde auf Zwei- bis Vierjährige, teilte die Zentralbücherei mit. Da die Zentralbücherei wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, werden die Pakete am rückwärtigen Fenster ausgegeben.

Während des Lockdowns bietet die Waldfischbacher Bücherei (Friedhofstraße 3) einen Abhol- und Rückgabeservice an. Termine sollen zuvor vereinbart werden. Die Bücherei ist montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr erreichbar: Telefon 06333/925168, E-Mail buecherei@waldfischbach-burgalben.de. Mit einem Termin kann man Medien auch außerhalb dieser Zeiten abholen oder zurückbringen.