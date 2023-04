Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Millionen Euro will der Kreis im kommenden Jahr in die Schulen investieren. Das Schulbauprogramm lag in früheren Jahren meist im zweistelligen Millionenbereich. Schwerpunkte werden die Waldfischbacher Integrierte Gesamtschule (IGS) und die Rodalber Berufsbildende Schule (BBS) sein.

Mit 1,25 Millionen Euro fließt der Löwenanteil der vier Millionen nach Waldfischbach-Burgalben. Hier wird die Freisportanlage der IGS im kommenden Jahr für eine Million auf Vordermann gebracht,