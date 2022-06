Über 2000 Besucher waren am Wochenende beim „Tag der Vereine“ im Contwiger Freizeitgebiet dabei. Zum 50. Geburtstag der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land startete das Festwochenende am Samstagabend, 11. Juni, mit den Hüttenrockern. Am Sonntag standen Vorführungen und Auftritte von Vereinen auf dem Programm, unter anderem mit vier jungen Damen der Tanzgarde des Humoristischen Fastnachtsvereins Zweibrücken-Contwig. Der Chor 2000 unter Leitung von Wolf-Rüdiger Schreiweis sang. Der Musikverein Schwarze Husaren aus Kleinsteinhausen und die Linedance-Abteilung der VT Contwig traten auf. Das nächste Fest in der Jubiläumsreihe der Verbandsgemeinde steigt am 25. Juni auf der Rollsportbahn in Bechhofen. Dann stehen die Kleinen beim Kindertag am Dorfgemeinschaftshaus im Mittelpunkt, ehe am Abend The Red Couch gastiert. Im Herbst folgt noch ein Streetfood-Festival mit den Landfrauen in Kleisteinhausen. Für die letzte Jubiläumsfeier des Jahres steht derzeit noch kein Termin fest.