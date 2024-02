Die CDU Zweibrücken-Land hat ihre Kandidatenliste für die Wahl des Verbandsgemeinderats am 9. Juni aufgestellt. Die Liste bietet Überraschungen.

„Erstmals haben wir jetzt einen Kandidaten aus dem ,roten Mauschbach’“, freute sich Björn Bernhard, der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Zweibrücken-Land. Die Zusammenkunft am Mittwochabend im Contwiger VT-Heim setzte den 20-jährigen Soldaten Jason Teutsch auf Platz 27 der CDU-Bewerberliste für die Neuwahl des Verbandsgemeinderats. Dessen aktueller christdemokratischer Fraktionschef Klaus Martin Weber (Käshofen) wird diesmal „nur“ auf Listenplatz 15 rangieren: Nach Björn Bernhards Worten möchte Weber „Jüngeren den Vortritt lassen und weiter hinter hinten kandidieren“. Noch ein Stück dahinter, auf Platz 23, steht Bernhards Bruder Sören, der in Homburg-Jägersburg ein Versicherungsbüro betreibt. Als möglichen Nachrücker bietet die CDU auf dem Ersatz-Listenplatz 34 mit Steffen Schmidt einen Akteur auf, der in seinem Wohnort Großbundenbach mit umstrittenen Vorstößen für Bürgerbegehren gescheitert ist.

Schaue er sich den Werbeflyer der CDU Zweibrücken-Land aus dem Wahlkampf von 2019 an, meinte Björn Bernhard, so stelle er fest, „dass wir alle Ziele, die da drinstehen, erreicht haben“. Etwa die Gründung einer Energiegesellschaft und die Sanierung von Schulen. Die Themen Wärmeplanung und Quartierskonzept habe man in Angriff genommen, auch wenn die Kommunen immer mehr Auflagen vom Land umsetzen müssten, ohne dafür vom Land genügend Geld zu bekommen. Mit Blick auf die angekündigten Arbeitsplatzverluste bei Tadano, Kubota oder Michelin in Homburg mahnte Bernhard: „Wir müssen aufpassen, dass die Südwestpfalz nicht abgehängt wird. Auch dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung – und den Ausbau der B10.“

CDU-Kandidaten für VG-Rat Zweibrücken-Land

1 Nadine Brinette (Contwig), 2 Paul Sefrin (Bechhofen), 3 Nadine Faber (Hornbach), 4 Thorsten Sefrin (Contwig), 5 Markus Schmitt (Wiesbach), 6 Karin Kaiser (Althornbach), 7 Sascha Glahn (Dellfeld), 8 Wolfgang Agne (Bechhofen), 9 Jannik Weber (Hornbach), 10 Susanne Duymel (Contwig) 11 Heiko Brünesholz (Kleinbundenbach), 12 Mike Stegmann (Kleinsteinhausen), 13 Thomas Leiner (Bechhofen), 14 Franz Marterer (Contwig), 15 Klaus Martin Weber (Käshofen), 16 Dominik Jakob Arenth (Hornbach), 17 Lars Harstick (Contwig), 18 Klaus Buchmann (Wiesbach), 19 Tobias Henner (Riedelberg), 20 Hans Peter Ulrich (Contwig), 21 Martina Wagner (Kleinsteinhausen), 22 Daniel Maske (Rosenkopf), 23 Sören Bernhard (Bechhofen), 24 Karl Bißbort (Kleinbundenbach), 25 Marcus Spies (Dellfeld), 26 Andreas Schumacher (Käshofen), 27 Jason Teutsch (Mauschbach), 28 Jürgen Sefrin (Contwig), 29 Angelika Küttner (Bechhofen), 30 Klaus Freiler (Großsteinhausen), 31 Michael Wöhler (Contwig), 32 Herbert Blinn (Käshofen). Ersatzkandidaten: 33 Michael Sonntag (Bechhofen), 34 Steffen Schmidt (Großbundenbach)