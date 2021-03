Der Umlagesatz in der Verbandsgemeinde Hauenstein für das Jahr 2021 soll in einem Nachtragshaushalt von bisher 28 Prozent um vier Punkte auf 24 Prozent gesenkt werden. Dieses Vorgehen empfahl der Hauptausschuss.

Kämmerer Roger Hammer bezifferte nach den vorläufigen Abschlussdaten für das Jahr 2020 die freien Mittel auf 753.000 Euro. Bürgermeister Patrick Weißler hielt eine Senkung des Umlagesatzes „problemlos um zwei und maximal um vier Punkte“ für möglich. Eine Senkung um vier Punkte würde bedeuten, dass Hauenstein 180.000 Euro weniger an die Verbandsgemeindekasse überweisen müsste, in Schwanheim und Hinterweidenthal blieben jeweils rund 60.000 Euro mehr im Gemeindesäckel, in Wilgartswiesen sind es 37.000 Euro, in Spirkelbach 25.000 Euro, in Lug 21.000 Euro. Darstein und Dimbach könnten knapp 7000 Euro mehr in der Kasse behalten.