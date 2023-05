Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den Einzelhandel ist der Valentinstag am 14. Februar ein umsatzstarker Tag. Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht davon aus, dass zusätzliche Umsätze in Höhe von einer Milliarde Euro erzielt werden. Insbesondere durch Blumen, Restaurantbesuche, Gutscheine, Uhren und Schmuck. Wie sieht es damit in der Südwestpfalz aus?

Zumindest im Schmuckhandel vor Ort scheint der Tag kein besonderer zu sein. Für Jana Haas von Uhren, Optik und Schmuck Straub in Dahn, der Urenkelin des Firmengründers, spielt der