Zwischen Donnerstag, 26. März, 17 Uhr, und Freitag, 27. März, 6.30 Uhr, sind auf einer Baustelle an der L468 zwischen Käshofen und Großbundenbach ( Kreis Südwestpfalz) rund 650 Liter Diesel gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter den Kraftstoff aus einem mobilen Tank sowie aus einem abgestellten Bagger.

Die betroffene Strecke ist derzeit für den Verkehr gesperrt, da dort der Straßenbelag erneuert wird. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Beamten auf etwa 1500 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.