„Was ist denn hier los?“, fragt Alfons Entenmann aus Waldfischbach-Burgalben, als er am Samstag mit dem Fahrrad aus Zweibrücken heimfährt. Überall entlang der Strecke hat er Menschen gesehen, die anpacken. „Wir machen unser Dorf schöner“, sagt Florian Auer, der mit einer Gruppe am Rosenbeet am Bahnübergang zugange ist. Es ist Umwelttag in Thaleischweiler-Fröschen, und 150 Leute machen mit.

„Klasse Sache“, sagt Entenmann, bevor er weiterfährt. Finden auch Patrick Freyer, Wehrführer von Thaleischweiler-Fröschen, und Oliver Schacker, der