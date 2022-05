„Endlich mal wieder eine Veranstaltung.“ Die Freude, wieder vor Publikum auftreten zu können, war am Samstag groß bei der „Mai-Sitzung“ des Turnvereins Hinterweidenthal (TVH). Denn coronabedingt musste auch die Prunksitzung des TVH pausieren. Etwa 150 Besucher kamen in die Teufelstischturnhalle und wurden bestens unterhalten mit einem humoristischen Programm, das so ziemlich alles beinhaltete, was guten Klamauk ausmacht. Dafür sorgten viele Akteure. Angefangen bei Peter Fischer, Technik-Chef und Mitvorsitzender des TVH, über die TVH-Eigengewächse wie die Tanzgruppen „Crazy Girls“, „Dance Company“, „Dance Impression“ und „Step und Pep“ oder das TVH-Thekenteam bis hin zu namhaften Comedy-Assen. Gastauftritte gab es etwa von Tobias Paltz alias Bauer Sepp, Christian Chini und Jürgen Nagel, Martin Berberich als „de Maddin“ oder Oliver Betzer alias „Opa und Oma Härtschder“. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dennis Zick.