Die Internetfirma „Unsere Grüne Glasfaser“ (kurz UGG) will in ganz Contwig und Stambach binnen eines Dreivierteljahres Glasfaser-Internet verlegen. Bereits in den kommenden sechs Wochen sollen die Bauarbeiten beginnen. Wer einen neuen Internetvertrag abschließt, bekommt den Anschuss kostenlos. Damit sei man für die nächsten 50 Jahre auf dem neuesten Stand der Technik, verspricht das Münchner Unternehmen.

Schnell, zukunftssicher und vor allem umweltschonend. Das sind die Hauptvorteile von Glasfaser, die UGG-Referent Marc Pauly bei der Infoveranstaltung am Donnerstagabend in der Contwiger