Schon lange wartet der Reifenberger Kindergarten auf einen Anbau. Nun geht es los. Damit könnte sogar ein Angebot zurückkehren, das die Kita schweren Herzens aufgeben musste.

30 Jahre lang gab es in Rheinland-Pfalz das Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“. Französische Erzieherinnen kamen für einige Stunden pro Woche in die Kitas und brachten den Kindern spielerisch Französisch bei. Im Landkreis Südwestpfalz machten 23 Kindergärten mit. Als das Programm vor zwei Jahren auslief und das Land die Kindergarten-Fördertöpfe neu aufteilte, beschlossen manche Landkreise, das Sprachprogramm fortan selbst aus ihrem Budget zu bezahlen. Der Kreis Südwestpfalz gehörte nicht dazu. Sozialdezernent Peter Spitzer hatte schon im Juni 2021 klar gemacht, dass das Französischprogramm keine Priorität genießt und ihm die Förderung der Sozialarbeit wichtiger ist. Allerdings ließ der Kreis den Kitas die Möglichkeit offen, Geld für eine französischsprachige Erzieherin zu bekommen, wenn sie das wollten und ihren Wunsch begründen konnten.

Reifenberg möchte das. Laut Kindergartenleiterin Tanja Becker könnte die Kita mit Zustimmung des Kreises nach wie vor Französisch im Kindergarten anbieten, doch das Problem ist nun ein anderes: Als das Förderprogramm vor zwei Jahren auslief, mussten sich die französischen Erzieherinnen neue Stellen suchen. Und weil Erzieherinnen gefragt sind, war es für sie kein Problem, feste Anstellungen zu finden. Zuvor waren sie tageweise in mehreren Kitas, nun fest in einer. Clairy Pauly, die in Reifenberg jahrelang mit den Kindern französisch sprach, ging nach Höhfröschen. Denn der Reifenberger Kindergarten, der schon länger auf einen Anbau und eine zusätzliche Gruppe wartet, hing in Sachen Personalplanung in der Luft und konnte ihr kein Angebot machen.

Reifenberg hofft auf eine Erzieherin aus Frankreich

Nun hofft Kindergartenleiterin Tanja Becker auf den Anbau, der dieser Tage beginnt. Denn wenn der Kindergarten mehr Platz hat und somit mehr Kinder aufnehmen kann, werden auch weitere Erzieherinnen gebraucht. Sie hofft nun, dass eine dieser Stellen mit einer Erzieherin aus Frankreich besetzt werden kann. Von heute auf morgen geht aber auch das nicht, selbst wenn sich jemand findet: Zwar sollen die Module für den Kindergartenanbau bis Ende der Sommerferien stehen, dann geht es aber an den Ausbau. Wann alles fertig und benutzbar ist, ist offen.

Ein klein wenig Französisch im Kindergarten konnten die Kinder Mitte Juni dennoch erleben: Zum Waldtag an der Auberghütte kam der Künstler Laurent Barthel aus Lothringen. Er spielte „Waldpost: Briefe vom Eichhorn an die Ameise“, ein Stück in deutscher und französischer Sprache nach einem Bilderbuch. Anlässlich des 60. Jahrestages des Elysée-Vertrages und weil der Reifenberger Kindergarten als „Elysée Kita“ zertifiziert ist, hatte das Institut français Stuttgart den Besuch ermöglicht.