2020 ist für die Landfrauen Südwestpfalz kein einfaches Jahr. Zahlreiche Veranstaltungen fielen der Corona-Pandemie zum Opfer, laufende Aktionen funktionieren nur eingeschränkt. Kommendes Jahr soll’s aber weitergehen, die Landfrauen haben ein Programm aufgestellt, wenngleich wenige Einschränkungen einkalkuliert sind.

„Corona hat vieles auf den Kopf gestellt“, sagte die Landfrauen-Kreisvorsitzende Beate Schnur bei der Programmvorstellung am Mittwoch im „Hannes“ in Winterbach. Sie appellierte an die Ortsvereine, im Zuge der Pandemie neue Wege zu gehen, etwas Neues wie beispielsweise einen Spaziergang auszuprobieren. „Wichtig ist, dass man rauskommt und sich sieht“, sagte Schnur.

Das Programm für das kommende Jahr soll weitestgehend ein normales Programm sein, allerdings mit Einschränkungen. Das Jahr startet am 16. Januar mit einem Frauenfrühstück in Pink im Pirmasenser Hotel Kunz. Dabei soll jede Landfrau etwas Pinkfarbenes tragen, sei es der Schal, das Oberteil oder die Schuhe. Die Wellness-Wochenenden im Dahner Hotel Pfalzblick sind kommendes Jahr in den Wochen vom 23. Januar bis zum 28. Februar. Um Mythen rund um Lebensmittel geht es am Donnerstag, 4. Februar, bei einem Vortrag im Oberauerbacher Bürgerhaus, am 22. Februar geht es im Windsberger Sportheim ebenfalls um Lebensmittel, genauer gesagt um Mehlsorten und deren Verwendung.

Am 2. März gibt es im Globus Einöd ein Cheese-Dating mit Käse-Verkostung, acht Tage später am 19 März hält Jasmin Fitzpatrick im Haus des Bürgers in Höheinöd einen Vortrag zum Wahljahr 2021. Tags darauf wird die erste Aktion der jungen Landfrauen sein, dabei wird beigebracht, mit dem Lötkolben auf Holzbrettern künstlerisch zu arbeiten. Ebenfalls von den jungen Landfrauen wird ein Kochkurs am 10. April gehalten, dabei geht es um mediterrane Speisen aus dem Holzbackofen. Am 17. April findet in der Pirmasenser Jugendherberge ein Vortrag mit dem Thema „Kurzweilig und kompetent moderieren“ statt. Ende April, vom 24. April bis zum 1. Mai, veranstalten die Landfrauen eine Busreise nach Slowenien.

Im Sommer kommenden Jahres gibt es eine Genussfahrt durch die Pfalz (12. Juni), eine Mittsommernachtsfahrt mit dem Kuckucksbähnel (18. Juni), ein sogenanntes Outdoor Escape Game in Heidelberg (21. August) sowie eine Fahrt zu mehreren saarländischen Themengärten (25. August). Im Landfrauen-Herbst ist von den jungen Landfrauen ein Mitmachkurs zum Thema Küchenbasics rund um Suppen und Soßen geplant (17. September), am 23. Oktober gibt es zudem einen Vortrag über die richtige Rhetorik im Alltag. Die alljährliche Musical-Fahrt ist kommendes Jahr am 21. November, und es geht zur Aufführung von „Tina – The Rock Legend“. Im Dezember soll zu guter Letzt eine zweitägige Reise zu einem Weihnachtsmarkt stattfinden.

Genauere Informationen gibt es bei der Kreisgeschäftsstelle. Dort kann man sich auch für die einzelnen Veranstaltungen anmelden.

Seit der vergangenen Kreisverband-Sitzung haben sich zwei Landfrauen-Ortsvereine aufgelöst: der in Zweibrücken und der in Hettenhausen. In Heltersberg hat dafür am 26. September 2019 ein neuer Ortsverein zusammengefunden. Laut Beate Schnur ein Zeichen, dass es um die Landfrauen für die Zukunft gut steht.

Die Kreisvorsitzende ehrte zudem langjährige Ortsvorsitzende: Gertrud Stauch aus Stambach und Elisabeth Schmitt aus Gersbach für 20 Jahre, Gertrud Emmer aus Höhfröschen für 15 Jahre.