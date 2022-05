Rekordbeteiligung prägte die 20. Kinderolympiade bei der VT Contwig. Erstmals fand das Ereignis in der Turnhalle der IGS statt; es lockte nachmittags 119 Kinder an. Morgens waren schon 180 Kinder beim Schulfest der Grundschule in der Halle.

Vor drei Jahren fand die bis dato letzte Kinderolympiade der Vereinigten Turnerschaft Contwig statt, damals auf der Grünfläche zwischen VT-Halle und dem Seniorenheim Haus Sarepta. Damals zählten die Helfer 78 Teilnehmer ab drei Jahre. „Unser erstes Ziel ist, den Kindern Bewegung zu vermitteln, sie an den Wettkampf heranzuführen und dass sie sich miteinander messen“, sagte VTC-Oberturnwartin Karin Reinshagen am Samstagnachmittag, 14. Mai. Natürlich will der mit 800 Mitgliedern und 24 Sparten größte Verein der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land auch Nachwuchs für den Sport begeistern.

Was am Samstag gelungen ist. An acht Stationen konnten die Kinder ganz zwanglos ihre Fähigkeiten testen. Schnelligkeit war genauso gefragt wie Körperspannung, Geschick und Gleichgewichtssinn. Seilhangeln, Parcourslauf, aber auch Geschick beim Tischtennis, wo mit einem Tischtennisball ein Karton auf der gegenüberliegenden Seite des Netzes getroffen werden musste, stellten die Kinder getrennt nach Geschlecht und Jahrgängen unter Beweis. Armkraft, Beinkraft, Schnelligkeit, Ausdauer waren ebenso gefragt.

Schon die Dreijährigen zeigen Ehrgeiz

Einige Eltern, die mit ihren Schützlingen durch die Parcours liefen, wurden von Trainern direkt darauf angesprochen, ob ihr Kind denn nicht Lust auf Turnen, Tischtennis oder eine der vielen anderen Sportarten bei der VT Contwig hätte. Wobei auch viele Kinder etwa aus den Kinderturnkursen der VTC teilnahmen. Schon die Dreijährigen zeigten Ehrgeiz und enorme Sportlichkeit im Olympiaden-Parcours.

Die Idee zur Kinderolympiade hatte Oberturnwartin Karin Reinshagen vor fast 30 Jahren. Seither haben die VT-Mitglieder nahezu jedes Jahr eine ausgerichtet. Nur 2018 Jahr war dies aus Zeitgründen nicht möglich, und in den vergangenen beiden Jahren musste die Contwiger Kinderolympiade wegen Corona pausieren. Deshalb freute sich Karin Reinshagen umso mehr über die große Teilnehmerzahl am Samstag. Die fantastische Anzahl von 200 Kindern, die sich in besten Zeiten auf der Wiese vor der VT-Halle getummelt hatten, werde heutzutage nicht mehr erreicht, weil die Angebotsvielfalt heutzutage einfach zu groß sei und die Kinder viele Alternativen zum Turnen hätten. Wobei die Beweglichkeit der Kinder insgesamt immer mehr abnehme, hat Reinshagen festgestellt. Gerade nach den beiden vergangenen Corona-Jahren, in denen kaum Sport stattfand.

Kinder fürs Turnen begeistern

Doch die betroffenen Jahrgänge gibt die VT nicht verloren. Sie hat am Samstag geradezu eine Aufholjagd gestartet, um Kinder wieder für das Turnen zu begeistern. Die zogen mit, rannten und turnten um die Wette und freuten sich am Ende über ein kleines Geschenk. Und jedes Kind bekam eine Urkunde – einige erst im Nachhinein, weil der Computer Probleme machte. Als Ansporn überreichte der Vereinsvorsitzende Walther Hüther den jeweils erstplatzierten drei Kindern je Jahrgang und Geschlecht eine funkelnde Medaille.

Das Kinderturnen der VT Contwig findet mittwochs und freitags statt. Kinder zwischen drei und fünf Jahre turnen in der IGS-Turnhalle jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr und freitags zwischen 16 und 17 Uhr. Sechsjährige und Ältere sind jeweils eine Stunde danach dran, also mittwochs von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 17 bis 18 Uhr. Für die Trainingsstunden am Mittwoch sucht die VTC noch Übungsleiter.

Die Jahrgangsbesten

Jahrgang 2010

Mädchen: 1. Emma Jablonsky (IGS Contwig) 2. Sophie Dell (Grundschule Zweibrücken) 3. Hannah Sefrin (Realschule Zweibrücken)

Jahrgang 2011

Mädchen: 1. Hannah Kaiser (Grundschule Hornbach)

Jungen: 1. Moritz Flohr (Grundschule Contwig)

Jahrgang 2012

Mädchen: 1. Clara Prudöl (GS Contwig) 2. Alice Wall (Grundschule Breitwiesen ZW) 3. Greta Elisabeta Noll (Grundschule Contwig)

Jungen: 1. Gian-Luca Mazziotti (Kleinsteinhausen) 2. Leci Meyer (Grundschule Contwig) 3. Noah Trefz (Grundschule Contwig)

Jahrgang 2013

Mädchen: 1. Leonie Stella Louis (Grundschule Contwig) 2. Ida Scherthan (Grundschule Contwig)

Jungen: 1. Lasse Groß (GS Contwig) 2. Julius Conrad (GS Contwig) 3. Adrian Eich (Lautzkirchen)

Jahrgang 2014

Mädchen: 1. Carolin Kaiser (Grundschule Hornbach) 2. Rihanna Enkler (GS Contwig) 3. Yasemin Ramazani (Grundschule Contwig)

Jungen: 1. Leon Wall (Grundschule Breitwiesen Zweibrücken) 2. Tom Reischmann (GS Contwig) 3. Niklas Stripling (GS Contwig)

Jahrgang 2015

Mädchen: 1. Sophie Wall (Kiga Heiligental) 2. Klara Noll (GS Contwig) 3. Hannah Flohr (GS Contwig)

Jungen: 1. Luka Pesic (GS Hornbach) 2. Gideon Hoffmann 3. Tom Traxel (Grundschule Contwig)

Jahrgang 2016

Mädchen: 1. Linda Wilhelm (GS Contwig) 2. Lara-Alexia Hergert (Kiga Contwig) 3. Josephine Müller (Kindergarten Zweibrücken)

Jungen: 1. Julius Gensch (Kita ZW) 2. Louis Schäfer (Kita Battweiler) 3. Robin Enkler (Kita Contwig)

Jahrgang 2017

Mädchen: 1. Julia Marie Berdel (Kiga Contwig) 2. Melina Enkler (Kita Arche Noah) 3. Sunaina Dhingra (Kita Fuchslöcher Zweibrücken)

Jungen: 1. Tim Gruber (Kita Contwig) 2. Oskar Büffel (Maßweiler) 3. Toni Wilhelm (Kita Contwig)

Jahrgang 2018

Mädchen: 1. Eliz Schill (Kita Miesau) 2. Lina Schäfer 3. Emilia Storero (Kiga Contwig)

Jungen: 1. Ludwig Müller (Kita ZW) 2. Luis Sewohl (Kita Battweiler) 3. Patrice Pinodi (Kita Oberauerbach)

Jahrgang 2019

Mädchen: 1. Alisa Cert (Kiga Contwig) 2. Freyja Wolf (Kiga Contwig) 3. Mila Müller (Kita Maßweiler)

Jungen: 1. Theo Schneider (Kita Contwig) 2. Paul Buschky (Kiga Nittel) 3. Felix Armleder (Kita Contwig)

Jahrgang 2020